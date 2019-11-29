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29 Kasım 2019, Cuma
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Mr. Ajax Beşiktaş'ta!

Mr. Ajax Beşiktaş'ta!

Torunoğulları, 'Mr. Ajax' lakabı ile bilinen Sjaak Swaart ile anlaştı. Geçtiğimiz gün Hollanda da Swaart ile görüşen Torunoğulları, dünyanın birçok yerinde çalışan ve 45 kişilik scout ekibi olan tecrübeli isimle el sıkıştı.

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, 'Mr. Ajax' lakabı ile bilinen Sjaak Swaart ile anlaştı. Geçtiğimiz gün Hollanda da Swaart ile görüşen Torunoğulları, dünyanın birçok yerinde çalışan ve 45 kişilik scout ekibi olan tecrübeli isimle el sıkıştı. Swaart Beşiktaş adına da taramalar yapacak ve scout ekibinin belirlediği oyuncuları siyah-beyazlılara yönlendirecek.

  1. 29.11.2019
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