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27 Kasım 2019, Çarşamba
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konuşacak

Abdullah Avcı konuşacak

Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. İdman öncesinde ve bir futbolcu saat 16.30'da basın toplantısı yapacak.

  1. 27.11.2019
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