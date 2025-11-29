CANLI SKOR ANA SAYFA
Brentford-Burnley maçı hakkında: Kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Brentford-Burnley maçı hakkında: Kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Brentford, Premier Lig'in 13. haftasında Burnley ile kozlarını paylaşacak. Gtech Community Stadium'da oynanacak karşılaşmada 13. sıradaki ev sahibi, puanını 19'a çıkararak ilk 10'a yükselme hayalini gerçekleştirmek istiyor. Burnley ise 10 puanla 19. sırada. Oynadığı son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen konuk ekip, Brentford deplasmanındaki zorlu mücadelede 3 puan hedefliyor. İşte Brentford-Burnley maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 11:31
Brentford-Burnley maçı hakkında: Kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Brentford-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Brentford ile Burnley, Premier Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geliyor. Evindeki son mağlubiyetini Manchester City'e karşı 1-0'lık skorla alan Brentford, alt sıralardaki rakibine karşı puan kaybetmek istemiyor. Burnley ise puan tablosunda son sıranın üstüne oturdu. 10 puanla 19. sırada yer alan Scott Parker'in ekibi, küme hattından sıyrılma mücadelesi verecek. Peki Brentford-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford-Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brentford-Burnley maçı, 29 Kasım Cumartesi günü, Gtech Community Stadium'da oynanacak. Türkiye Saati İle (TSİ) 18.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Brentford-Burnley MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Henderson, Yarmoliuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Cullen, Florentino; Tchaouna, Ugochukwu, Anthony; Flemming

