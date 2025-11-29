Brentford-Burnley maçı hakkında: Kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Brentford ile Burnley, Premier Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geliyor. Evindeki son mağlubiyetini Manchester City'e karşı 1-0'lık skorla alan Brentford, alt sıralardaki rakibine karşı puan kaybetmek istemiyor. Burnley ise puan tablosunda son sıranın üstüne oturdu. 10 puanla 19. sırada yer alan Scott Parker'in ekibi, küme hattından sıyrılma mücadelesi verecek. Peki Brentford-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford-Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brentford-Burnley maçı, 29 Kasım Cumartesi günü, Gtech Community Stadium'da oynanacak. Türkiye Saati İle (TSİ) 18.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Brentford-Burnley MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Henderson, Yarmoliuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Cullen, Florentino; Tchaouna, Ugochukwu, Anthony; Flemming