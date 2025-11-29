CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kenan Yıldız sahnede! Cagliari ağlarına 2 gol bıraktı

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus sahasında Cagliari'yi ağırladı. Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü mücadelede milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın attığı 2 gol ile öne geçti.

29 Kasım 2025 Cumartesi 21:01
Kenan Yıldız sahnede! Cagliari ağlarına 2 gol bıraktı

Juventus, İtalya Serie A'nın 13. haftasında sahasında Cagliari'yi ağırladı. Konuk ekip 26. dakikada Sebastiano Esposito'nun golü ile öne geçtikten 1 dakika sonra milli futbolcumuz Kenan Yıldız attığı gol ile maça dengeyi getirdi. 45+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yıldız, attığı 2. gol ile Juventus'u öne geçirdi.

Bu goller ile birlikte Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da attığı gol sayısını 4'e çıkardı.

İŞTE O GOLLER

