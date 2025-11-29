Kenan Yıldız sahnede! Cagliari ağlarına 2 gol bıraktı

Juventus, İtalya Serie A'nın 13. haftasında sahasında Cagliari'yi ağırladı. Konuk ekip 26. dakikada Sebastiano Esposito'nun golü ile öne geçtikten 1 dakika sonra milli futbolcumuz Kenan Yıldız attığı gol ile maça dengeyi getirdi. 45+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yıldız, attığı 2. gol ile Juventus'u öne geçirdi.
Bu goller ile birlikte Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da attığı gol sayısını 4'e çıkardı.
İŞTE O GOLLER
KENAN YILDIZ, CAGLIARI'YE HEMEN CEVAP VERİYOR! 🌟 pic.twitter.com/VeEzfua86I— S Sport Plus (@ssportplustr) November 29, 2025
KENAAAANNNNNNN BU KEZ SOL AYAKLA ATTI! 👌 pic.twitter.com/KXlRrQOFKT— S Sport Plus (@ssportplustr) November 29, 2025