Kenan Yıldız sahnede! Cagliari ağlarına 2 gol bıraktı

Juventus, İtalya Serie A'nın 13. haftasında sahasında Cagliari'yi ağırladı. Konuk ekip 26. dakikada Sebastiano Esposito'nun golü ile öne geçtikten 1 dakika sonra milli futbolcumuz Kenan Yıldız attığı gol ile maça dengeyi getirdi. 45+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yıldız, attığı 2. gol ile Juventus'u öne geçirdi.

Bu goller ile birlikte Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da attığı gol sayısını 4'e çıkardı.

İŞTE O GOLLER

KENAN YILDIZ, CAGLIARI'YE HEMEN CEVAP VERİYOR! 🌟 pic.twitter.com/VeEzfua86I — S Sport Plus (@ssportplustr) November 29, 2025