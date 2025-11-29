CANLI SKOR ANA SAYFA
Sakaryaspor ile Eminevim Ümraniyespor yenişemedi: İşte maçın özeti

Sakaryaspor ile Eminevim Ümraniyespor yenişemedi: İşte maçın özeti

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 21:07
Sakaryaspor ile Eminevim Ümraniyespor yenişemedi: İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor müsabakası, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Caner Erkin, Mirza Cihan (Dk. 46 Burak Çoban), Burak Altıparmak (Dk. 72 Mete Kaan Demir), Vukovic, Eren Erdoğan (Dk. 46 Zwolinski), Kakuta (Dk. 90+4 Akuazaoku), Ben Yedder (Dk. 56 Alaaddin Okumuş)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 74 Fatih Karasu), Burak Öksüz, Serkan Göksu, Hoti (Dk. 46 Bardhi), Glumac, Djokanovic, Talha Bartu Özdemir (Dk. 88 Yusuf Deniz Şaş), Batuhan Çelik, Barış Ekincier (Dk. 64 Benny), Atalay Babacan (Dk. 88 Kubilay Aktaş)

Goller: Dk. 13 Barış Ekincier (Penaltıdan) (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 83 Zwolinski (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk. 53 Caner Erkin (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Salih Dursun, Dk. 68 Vukovic, Dk. 89 Serkan Yavuz (Sakaryaspor), Dk.18 Hoti, Dk. 59 Barış Ekincier, Dk. 70 Djokanovic, Dk. 88 Fatih Karasu (Eminevim Ümraniyespor)

