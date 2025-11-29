Paul Onuachu: Biz bir aile takımıyız

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde Paul Onuachu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 22:22
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde Paul Onuachu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ONUACHU'NUN AÇIKLAMALARI

"İyi hissettiriyor (11 gol) bu durum. Ama önemlisi kazanmak. Yavaş başladık maça biraz. Golü yedikten sonra uyandık. Takım iyi bir savaş gösterdi bugün. Golü yedikten sonra kendi oyunumuzu ortaya koyduk."

"Bu takım büyük işler başarabileceğini gösterdi."

"Takım adına çok mutluyum. Biz bir aile takımıyız. Birlikte oynadığım arkadaşlarım, onlar gol attığında kendim atmış kadar seviniyorum. Bütün takım iyi iş çıkarıyor."

"Biz bir aile takımıyız."

