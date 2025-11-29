CANLI SKOR ANA SAYFA
Manchester City-Leeds United maçı İZLE | Yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

İngiltere Premier Lig'de heyecan, 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Leeds United'ı ağırlayacak. 22 puanla ligde 3. sırada bulunan ev sahibi ekip zirve takibi için fırsat kolluyor. Leeds United ise 11 puanla düşme hattında yer alırken güçlü rakibine karşı deplasmanda sürpriz arayacak. 3 maçlık mağlubiyet serisine Manchester City karşısında son vermek isteyen Daniel Farke'nin ekibi, 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Manchester City-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 11:19
Manchester City-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Manchester City ile Leeds United, Premier Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşacak. Newcastle deplasmanında aldığı mağlubiyetle ligde 3. sıraya yerleşen Pep Guardiola'nın ekibi, zafer hedefiyle düşme hattındaki rakibini alt etmeyi ve evinde moral bulmayı planlıyor. Leed United ise bu sezonda yalnızca 3 galibiyet alarak 11 puanla 18. sıraya yerleşti. Küme hattından çıkmak isteyen konuk takım, zorlu mücadelede 3 puan arayacak. İşte Manchester City-Leeds United maçı yayın bilgileri...

Manchester City-Leeds United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City-Leeds United maçı, 29 Kasım Cumartesi günü, Ethiad Stadium'da oynanacak. Türkiye Saati İle (TSİ) 18.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester City-Leeds United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo, Gonzalez; Cherki, Foden, Doku; Haaland

Leeds United: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Gruev, Ampadu, Tanaka; James, Nmecha, Gnonto

