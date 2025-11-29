CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Ergin Ataman'dan Cedi Osman açıklaması! Sakatlığında son durum...

Ergin Ataman'dan Cedi Osman açıklaması! Sakatlığında son durum...

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, müsabakada çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 22:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ergin Ataman'dan Cedi Osman açıklaması! Sakatlığında son durum...

Ergin Ataman ile milli basketbolcu Tarık Biberovic, Saint-Leonard Spor Salonu'ndaki antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bosna Hersek maçında oynadıkları basketboldan memnun olduğunu dile getiren Ataman, "Antrenman bile yapmadan oynadığımız bir maçtı ama gayet düzenli bir oyun ortaya koyduk. İkinci periyotta savunmada aksadık ve hücumda top kayıpları yaptık. Ancak ilk çeyrek ve ikinci yarıda düzenli bir basketbol oynayarak net bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Elemelerde "pencere maçlarının" sürpriz sonuçlara açık olduğuna dikkati çeken deneyimli başantrenör, "Hangi takımın nasıl oynayacağı hiç belli olmuyor. Takımlardaki birçok oyuncuyu hiç tanımıyoruz. İyi başlangıç yaptık. Tehlikeli bir maç. İsviçre'nin Sırbistan'ı bu kadar zorlayacağını beklemiyorduk. Çok bildiğimiz oyuncuları yok. İyi mücadele ediyorlar ve koşuyorlar. Özellikle sahalarında oldukça sert oynayacaklardır. Karşılarında Avrupa ikincisi Türk Milli Takımı var. Onu yenmek için bütün güçleriyle mücadele edeceklerdir. Çok dikkatli olmamız lazım. Akıllı, savunmada taviz vermeden ve hücumda kontrolü bırakmadan oynamamız lazım." diye konuştu.

Tedavisi devam eden oyuncular hakkında da bilgi veren Ergin Ataman, "Tecrübeli bir takımız. Eksiklerimiz de var. Cedi Osman'ın sakatlığı devam ediyor. Cedi buraya geldi ama oynayacak durumda değil. Onu oynatamayacağız. Onuralp'i de Bosna Hersek maçındaki sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. İlk pencere maçlarına 2'de 2 ile başlamak ve maçı kazanmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarık Biberovic: "Kim olduğumu göstermeye devam edeceğim"

Milli basketbolcu Tarık Biberovic, ay-yıldızlı forma altında kendisine verilen sorumluluk karşısında en iyi performansını sergilemeye çalıştığını dile getirdi.

A Milli Takım'da görev yapmanın önemini vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Milli takıma geldiğimde bana ciddi bir sorumluluk veriliyor. En iyi şekilde kendimi göstermeye çalışıyorum. Umuyorum ki bundan sonra da en iyi şekilde bu sorumluluğu üstleneceğim. Kim olduğumu göstermeye devam edeceğim. En önemli şey, milli takım ve bu armanın altında savaşmamız." değerlendirmesinde bulundu.

20 sayı kaydederek en skorer oyuncu olduğu Bosna Hersek mücadelesini kazanmalarının kendilerine öz güven sağladığını aktaran Tarık, şunları kaydetti:

"İsviçre müsabakası da çok önemli. Kazanmamız gerekiyor. İsviçre çok yetenekli ve sert bir takım. Yarın inşallah galibiyetle sonuçlandıracağız. Takım arkadaşlarım fedakarlık yaparak milli takım için yüzde 100'ünü veriyor. Sahaya çıktıklarında en iyisini gösteriyorlar. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok yetenekliler ve inanılmaz karaktere sahipler. Elemeleri en iyi şekilde bitireceğiz. 2027 Dünya Kupası'nda da bizden çok iyi bir performans bekliyorum."

Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi!
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuştu: Gazze’de savaş değil planlı bir yok ediş var’
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onuachu'dan anlamlı gol sevinci! Onuachu'dan anlamlı gol sevinci! 21:16
Sakarya'da kazanan yok! Sakarya'da kazanan yok! 21:07
Kenan Yıldız sahnede! Kenan Yıldız sahnede! 21:01
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:48
Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe 20:25
Barcelona geriden gelerek kazandı Barcelona geriden gelerek kazandı 20:19
Daha Eski
Gol düellosunda kazanan Manchester City! Gol düellosunda kazanan Manchester City! 20:09
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır 20:03
Bayern Münih uzatmalarda kazandı Bayern Münih uzatmalarda kazandı 19:30
Süper Lig'de izleyenleri şaşırtan gol! Süper Lig'de izleyenleri şaşırtan gol! 19:27
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! 19:18
Eyüpspor nefes aldı! Eyüpspor nefes aldı! 19:00