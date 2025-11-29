CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor muhtemel 11'ler | TS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor muhtemel 11'ler | TS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Puan tablosunda 3. sıraya gerileyen bordo-mavililer, Papara Park'ta 3 puan alması halinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucuna göre yeniden 2. sıraya oturabilir. Galibiyet halinde Fatih Tekke ise ilk 25 maçında 50 puana ulaşan ikinci teknik direktör olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmanın peşinde. 8 maçlık yenilmezlik serisiyle sezona devam eden Fırtına, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. TÜMOSAN Konyaspor ise 15 puan ile bulunduğu 10. sıradaki yerini sağlamlaştırmak için rakibi karşısında sürpriz arayacak. Trabzonspor-Konyaspor maçının yayın bilgileri, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 09:52
Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor muhtemel 11'ler | TS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de heyecan, 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor, Papara Park'ta TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, ligdeki çıkışını sürdürmek ve eski yeri olan ikinciliği yeniden kazanma iddiasıyla sahaya çıkacak. Sakatlıkları bulunan Edin Vişça, Stefan Savic ve Tim Jabol Folcarelli ve Nwakaeme, Konyaspor karşısında süre alamayacak. Önemli eksiklere rağmen 3 puan parolasıyla öğrencilerini sahaya süren Fatih Tekke ise, galibiyet halinde ilk 25 maçında 50 puana ulaşan ikinci teknik direktör olarak tarihe geçecek. TÜMOSAN Konyaspor ise 3 maçtır hasret kaldığı galibiyete Trabzonspor karşısında kavuşmayı ümit ediyor. Heyecan dolu bu karşılaşmayı takip etmek isteyenler için Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı tüm detayları...

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Papara Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de start alacak.

TRABZONSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Alper Akarsu'nun düdük çalacağı mücadelede, yardımcı hakemler, Süleyman Özay ve Bilal Gölen dördüncü hakem ise İlker Yasin Avcı oldu.

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı detayları!

TRABZONSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI MUTHEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Batagov, Mustafa, Okay, Oulai, Muçi, Augusto, Zubkov, Onuachu.

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Yasir, Uğurcan, Guilherme, Y. Andzouana, M. Ştefanescu, Jo Jin-Ho, Melih, E. Bardhi, Umut Nayir, J. Muleka

TÜMOSAN KONYASPOR İLE 49. RANDEVU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 49'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 48 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 57 gol gördü.

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda da üstünlük sağladı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan 24 maçta bordo-mavililer, 16 galibiyet elde etmeyi başardı. 6 maçı konuk takım kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı yayın bilgisi!

EVİNDE 5 MAÇTIR NAMAĞLUP

Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor önünde son 5 lig maçını kaybetmedi. Rakibi karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda 4-3'lük sonuçla yaşayan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı muhtemel 11'ler

FATİH TEKKE TARİH YAZACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından bu kez teknik adamlık kariyerinde önemli bir dönüm noktasına giriyor. Kulübün efsane isimlerinden biri olarak sahada büyük izler bırakan 48 yaşındaki çalıştırıcı, Konyaspor maçıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıkacak.

Karadeniz devi, Konyaspor karşısında galip gelirse Fatih Tekke, bordo-mavililerdeki ilk 25 lig maçında 50 puan barajına ulaşacak. Bu başarı, 48 yaşındaki çalıştırıcıyı Trabzonspor tarihinde ilk 25 karşılaşma özelinde en fazla puan toplayan Türk teknik direktörler listesinde ikinci sıraya taşıyacak. Listenin zirvesinde ise 2004–05 sezonundaki muhteşem performansıyla Ziya Doğan (61 puan) yer alıyor. Fırtına bugün kazanıp ilk iki sırada yer alan Fenerbahçe ile G.Saray derbisinin sonucuna göre zirveye yaklaşma fırsatı yakalamak istiyor.

