Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Milan Skriniar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine de değinen Slovak stoper, sarı-kırmızılıların forvetleri Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 19:19
Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan yıldız futbolcu, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

"FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Ocak ayında Fenerbahçe'de bir yılımı dolduracağım. Daha önce de söylediğim gibi ilk geldiğimden itibaren kendimi çok iyi hissettim. Çok iyi bağ var aramızda taraftar ve takım arkadaşlarım ile. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."

Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

"MOURINHO DA TEDESCO DA ÇOK İYİ TEKNİK DİREKTÖR VE İYİ İNSAN"

"İkisi de benim için çok iyi teknik direktör ve iyi insan, iyi karakterler. Farklı teknik direktörler tabii ki. Mourinho da bu oyunun bir efsanelerinden. Mourinho ile aram iyiydi tıpkı Tedesco ile olduğu gibi. İki teknik direktörü kıyaslamak benim için zor. Domenico Tedesco, detaylara daha çok önem veriyor. Bu bahsettiğim tüm teknik direktörlerde var ama hocamızı bu şekilde anlatabilirim. Onunla çalışmaktan mutluyum çünkü bize katkısı çok fazla."

Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

"EDERSON BİZİ GÜVENDE HİSSETTİRİYOR"

"Ederson'un arkamızda öyle bir kalecinin olması bize kendimizi güvende hissettiriyor. Bize özellikle oyun kurulumunda yardımcı oluyor. Bu da bize büyük avantaj sağlıyor. Kendisi dünyadaki en iyi kalecilerden birisi. Öyle bir kaleci olduğunda arkanızda kendinizi güvende hissediyorsunuz."

Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

"MAÇLARI ÇEVİRMEMİZ GÜZEL AMA..."

"Tabii ki maçları çevirmemiz bizim için güzel ama geriye düşmek istemeyiz. Önemli olan geriye düştüğünüzde de maçı çevirmek."

Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

"GALATASARAY MAÇINI İLK KEZ CUMARTESİ GÜNÜ KONUŞTUK"

"Ferencvaros maçına kadar Galatasaray maçını hiç konuşmadık. Bizim için en önemlisi bir sonraki maçımız. Galatasaray ile ilgili cumartesi günü ilk kez konuştuk. Pazar günü toplantımız, video analizlerimiz olacak. O maç özelinde antrenmanımızı yapacağız. Cumartesi gününe kadar hiç konuşmamıştık. Söylediğim gibi, bizim için en önemli maç bir sonraki maç."

Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

"BURADAKİ ATMOSFER İTALYA'DAN DAHA ÇILGIN"

"San Siro'da Inter-Milan, Inter-Juventus maçları bizim için sihirliydi. Ama buradaki atmosfer daha çılgın, gürültülü! Bu kesin. Burada derbi oynamak çok güzel. Geçen sene sahamızda Galatasaray'a karşı kupada oynamıştım. O dönem takımın içerisinde olduğu durum çok iyi değildi. Ama şimdi bu durumun farklı olacağını biliyorum. Taraftarımızın bize çok fazla destek vereceğini ve yardım edeceğini biliyorum."

Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

"BU SENE DERBİLERDE DAHA ÖZ GÜVENLİYİZ"

"Derbilerde geçen seneye göre farkımız öz güven. En önemlisi bu. Derbilerde öz güven önemli. Ateşli atmosferlerde bir hata yaparsanız, tekrar toparlanması zor oluyor. Bu sezon bunun değiştiğini düşünüyorum. Buradaki en önemli nokta öz güven. Geçen seneye göre farklı bir takım ve kadro da var ama benim için en önemlisi öz güven.

Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

"OSIMHEN VE ICARDI ÇOK İYİ SANTRFORLAR"

"İkisi de (Osimhen, Icardi) çok iyi santrforlar. Tabii ki özellik olarak farklı tipteler ama çok iyi oyuncular. Savunma anlamında ne yapmamız gerektiğini pazartesi günü göreceğiz. Kompakt ve agresif oynamamız, birlikte olmamız gerekiyor ki onları durdurabilelim."

Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

"JHON DURAN ÇOK KALİTELİ"

"Jhon Duran, çok komik bir çocuk. Çok iyi, kaliteli bir forvet. İyi özellikleri var. Sezon başında bazı sorunlar yaşadı. Şu anda takıma geri döndü ve iyiye gidiyor. Çok iyi bir potansiyeli var. Kendisine inanması gerekiyor. Bana göre biraz öz güven eksikliği var. Bu da takımdan 3 ay ayrı kaldığından dolayı normal. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yüzde yüz olduğunda takıma verecek çok şeyi olacak."

Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

"DERBİYİ KAZANAN ŞAMPİYON OLUR DEMEK İÇİN ERKEN"

"Derbiler şampiyonluk için belirleyici oluyorlar ama bu derbiden sonra da çok fazla maç var. Derbi kazanmak ekstra bir şeyler katıyor takıma ama bu maçı kazanan şampiyon olur demek için erken. Bu maçı kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz."

