Skriniar'dan derbi öncesi flaş açıklama! "Osimhen ve Icardi…"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan yıldız futbolcu, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...