CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK-SERİK SPOR canlı izle | Yayın bilgisi

İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK-SERİK SPOR canlı izle | Yayın bilgisi

İmaj Altyapı Van Spor FK, 1. Lig'in 15. haftasında Serik Spor'u konuk ediyor. Puan tablosundaki yakınlıkları sebebiyle kritik öneme sahip mücadelede alınacak 3 puan, orta sıralardaki dengeleri tamamen değiştirebilecek nitelikte. Evinde oynadığı son maçında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan İmaj Altyapı Van Spor FK, taraftarı önünde moral depolamak istiyor. Serik Spor ise 3 maçlık galibiyet serisini 4'e çıkarmanın peşinde. Peki İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK-SERİK SPOR canlı izle | Yayın bilgisi

İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan, 15. hafta maçlarıyla sürüyor. İmaj Altyapı Van Spor FK, Van Atatürk Stadyumu'nda Serik Spor'u konuk edecek. 21 puanla 10. sırada bulunan ev sahibi ekip, 3 maçlık yenilmezlik serisi olan rakibine karşı galibiyet arayacak. Konuk ekip ise 22 puanla bulunduğu 9. sıradan ilk 5'e zıplama hedefiyle sahaya çıkacak. Deplasmanda alacağı 3 puanla orta sıralarda dengeleri değiştirmek isteyen Sinan Paşalı'nın ekibinde parola mutlak galibiyet. Peki İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Van Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele, saat 16.00'da, Muhammet Ali Metoğlu'nun düdüğüyle başlayacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor MAÇI HANGİ KANALDA?

İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de derbi öncesi dev prim!
REKLAM - D&R
DİĞER
Fenerbahçe yönetiminden dikkat çeken derbi kararı! Futbolculara iletildi...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Derbinin şifresi ilk 30 dakikada çözülecek!
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam İsviçre'ye konuk! 12 Dev Adam İsviçre'ye konuk! 10:18
Beşiktaş Karagümrük'e konuk! Beşiktaş Karagümrük'e konuk! 10:16
Keçiörengücü-Iğdır FK maçı detayları! Keçiörengücü-Iğdır FK maçı detayları! 10:11
Icardi’den Kadıköy mesajı! Icardi’den Kadıköy mesajı! 10:09
Adem'li 76ers Nets'i yendi! Adem'li 76ers Nets'i yendi! 10:09
Genoa - Hellas Verona maçı yayın bilgileri! Genoa - Hellas Verona maçı yayın bilgileri! 10:02
Daha Eski
Adalı’dan Rafa Silva resti! Adalı’dan Rafa Silva resti! 09:52
Trabzonspor-Konyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Konyaspor maçı detayları! 09:50
Derbinin şifresi ilk 30 dakikada çözülecek! Derbinin şifresi ilk 30 dakikada çözülecek! 09:37
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler! Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler! 09:17
Beşiktaş’ta Uduokhai dönemi kapanıyor mu? Beşiktaş’ta Uduokhai dönemi kapanıyor mu? 09:07
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu! F.Bahçe'den dev transfer operasyonu! 09:00