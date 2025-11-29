İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK-SERİK SPOR canlı izle | Yayın bilgisi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan, 15. hafta maçlarıyla sürüyor. İmaj Altyapı Van Spor FK, Van Atatürk Stadyumu'nda Serik Spor'u konuk edecek. 21 puanla 10. sırada bulunan ev sahibi ekip, 3 maçlık yenilmezlik serisi olan rakibine karşı galibiyet arayacak. Konuk ekip ise 22 puanla bulunduğu 9. sıradan ilk 5'e zıplama hedefiyle sahaya çıkacak. Deplasmanda alacağı 3 puanla orta sıralarda dengeleri değiştirmek isteyen Sinan Paşalı'nın ekibinde parola mutlak galibiyet. Peki İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Van Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele, saat 16.00'da, Muhammet Ali Metoğlu'nun düdüğüyle başlayacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor MAÇI HANGİ KANALDA?

İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI👈