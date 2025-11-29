CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tottenham-Fulham maçı hakkında | Kanalı, saati ve muhtemel kadroları!

Tottenham-Fulham maçı hakkında | Kanalı, saati ve muhtemel kadroları!

Tottenham, Premier Lig'in 13. haftasında, Tottenham Hotspour Stadyumu'nda Fulham'ı konuk edecek. 18 puanla puan tablosunda 9. sıraya yerleşen Thomas Frank'ın ekibi, son 3 karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. Konuk ekip ise 14 puanla 15. sıraya yerleşti. Umduğu başarıyı henüz yakalayamayan Marco Silva'nın takımı, 4 maçlık mağlubiyer serisinin ardından toparlanma sinyalleri veriyor. İşte Tottenham-Fulham maçı canlı yayın bilgileri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 12:14
Tottenham-Fulham maçı hakkında | Kanalı, saati ve muhtemel kadroları!

Tottenham-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in 13. haftasında Tottenham, Fulham ile kozlarını paylaşacak. Fulham ile oynadığı dokuz Premier Lig maçının sekizini kazanan Tottenham, son üç karşılaşmadan ise galibiyet çıkaramadı. Ligdeki son 3 maçında ise Chelsea, Manchester United ve Arsenal'a karşı galibiyet alamayan ev sahibi ekip, sırasını korumak için sahaya çıkacak. Fulham ise 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından son 3 haftada 2 galibiyet alarak 15. sıraya yükseldi. Peki Tottenham-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham-Fulham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham-Fulham maçı, 29 Kasım Cumartesi günü, Tottenham Hotspur Stadium'da oynanacak. Türkiye Saati İle (TSİ) 23.00'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tottenham-Fulham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Richarlison; Kolo Muani

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Wilson, Iwobi, Chukwueze; Jimenez

