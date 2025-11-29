Tottenham-Fulham maçı hakkında | Kanalı, saati ve muhtemel kadroları!

Tottenham-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in 13. haftasında Tottenham, Fulham ile kozlarını paylaşacak. Fulham ile oynadığı dokuz Premier Lig maçının sekizini kazanan Tottenham, son üç karşılaşmadan ise galibiyet çıkaramadı. Ligdeki son 3 maçında ise Chelsea, Manchester United ve Arsenal'a karşı galibiyet alamayan ev sahibi ekip, sırasını korumak için sahaya çıkacak. Fulham ise 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından son 3 haftada 2 galibiyet alarak 15. sıraya yükseldi. Peki Tottenham-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham-Fulham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham-Fulham maçı, 29 Kasım Cumartesi günü, Tottenham Hotspur Stadium'da oynanacak. Türkiye Saati İle (TSİ) 23.00'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tottenham-Fulham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Richarlison; Kolo Muani

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Wilson, Iwobi, Chukwueze; Jimenez