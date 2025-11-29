CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor geri düşse de kazanmayı bildi: İşte maçın özeti

Trabzonspor geri düşse de kazanmayı bildi: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Bordo-mavililer 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 21:59
Trabzonspor geri düşse de kazanmayı bildi: İşte maçın özeti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 43. dakikada (P) ve 50. dakikada Paul Onuachu ile 56. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

ONUACHU GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'a ilk olarak 2023/24 sezonunda kiralık olarak gelen, bu yaz transfer döneminde ise bonservisiyle birlikte transfer olan Paul Onuachu golleriyle bordo-mavililere 3 puanı getirmeye devam ediyor. Gol krallığı yarışında zirvede olan Nijeryalı yıldız TÜMOSAN Konyaspor'a attığı 2 gol ile gol sayısını 11'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu.

Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon

MUÇI YİNE YILDIZLAŞTI

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta RAMS Başakşehir ağlarına gönderdiği 2 gol ile maçın kahramanı olan Ernest Muçi, TÜMOSAN Konyaspor ağlarına gönderdiği harika duran top golü ile bu maça da damga vurmayı başardı. Bu gol, Muçi'nin Süper Lig'deki ilk frikik golü olurken Arnavut yıldız, Ekim-Kasım 2024'ten (2 maç) bu yana ilk kez üst üste iki maçta gol attı.

Onuachu'dan anlamlı gol sevinci!

OULAI GÖZTEPE KARŞISINDA YOK

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai, sarı kart görmesi sonucu cezalı durumu düştü. Oulai, bordo-mavili ekibin ligin 15. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçta görev alamayacak.

Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor, puanını 31'e yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. TÜMOSAN Konyaspor ise 15 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak. TÜMOSAN Konyaspor ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

