Fatih Tekke'den Ouali'nin sarı kart gördüğü pozisyona tepki!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"MAÇIN İLK BÖLÜMÜ VE SON BÖLÜMÜ OLUMSUZ"

"Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunun nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız. Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor."

"OYUNCU KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

"Bize faul var gibi gördüm. Ouali cezalı duruma düştü. Serzenişim oldu. Çünkü oyuncum yok, oyuncu kaybetmek istemiyorum."