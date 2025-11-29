CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Erzurumspor FK-İstanbulspor maçı canlı yayın | Hangi kanalda, nasıl izlenir?

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçı canlı yayın | Hangi kanalda, nasıl izlenir?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK ile İstanbulspor mücadele edecek. Sezon başından bu yana gösterdiği başarılı performansla 14 haftada tek mağlubiyetini geçen hafta Iğdır FK karşısında alan Serkan Özbalta'nın öğrencileri, yenilgisini taraftara unutturmak ve puan tablosunda ilk 5'e yükselmek istiyor. İstanbulspor ise 15 puanla bulunduğu 15. sıradan yükselmek için sürpriz arayacak. İşte Erzurumspor FK-İstanbulspor maçı yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10:25
Erzurumspor FK-İstanbulspor maçı canlı yayın | Hangi kanalda, nasıl izlenir?

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Erzurumspor FK, 1. Lig'in 15. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk edecek. Ligdeki başarılı 13 haftalık yenilmezlik serisine Iğdır FK mağlubiyetiyle gölge düşüren ev sahibi ekip, toparlanıp yeni seriye girme peşinde. Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mnağlubiyetle henüz beklediği performansı yakalayamadı. 8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Alper Avcı'nın ekibi, deplasmandaki ilk galibiyetini Erzurumspor karşısında almayı planlıyor. Peki Erzurumspor FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor FK-İstanbulspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Erzurumspor FK-İstanbulspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği mücadelede, yardımcı hakem koltuğunda ise Hüseyin K. Durmaz ve İbrahim Ethem Potuk oturacak.

Erzurumspor FK-İstanbulspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

