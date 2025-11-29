Premier Lig | Sunderland-Bournemouth maçı canlı yayın bilgileri!

Sunderland-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sunderland, Premier Lig'in 13. haftasında Bournemouth'u konuk ediyor. Son 3 maçında 3 puanı bulamayan Regis Le Bris'in ekibi, 19 puanla yer aldığı 7. sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bournemouth ise 3 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki tek galibiyetini Tottenham'a karşı alan konuk takım, 3 puan için mücadele edecek. Peki Sunderland-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SUNDERLAND-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sunderland-Bournemouth maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Stadium of Light'taki mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.

Sunderland-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland-Bournemouth maçı, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Tim Robinson düdük çalacak.

Sunderland-Bournemouth MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Traore, Isidor, Le Fee

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Adams; Brooks, Tavernier, Semenyo; Evanilson