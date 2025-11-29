CANLI SKOR ANA SAYFA
Premier Lig | Sunderland-Bournemouth maçı canlı yayın bilgileri!

Premier Lig | Sunderland-Bournemouth maçı canlı yayın bilgileri!

Premier Lig'de heyecan, Sunderland-Bournemouth maçıyla devam ediyor. Stadium of Light'ta iki takım da 3 puan için mücadele edecek. 19 puana sahip iki takımdan 3 puanın sahibi, orta sıralarda dengeleri değiştirecek. Bu sezon Premier Lig'de çıktığı altı iç saha maçında 12 puan toplayan Sunderland, deplasmanda oynadığı son yedi Premier Lig maçının dördünü kaybeden Bournemouth'a karşı galibiyet arayacak. Sunderland-Bournemouth maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerini haberimizde derledik.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 11:48
Premier Lig | Sunderland-Bournemouth maçı canlı yayın bilgileri!

Sunderland-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sunderland, Premier Lig'in 13. haftasında Bournemouth'u konuk ediyor. Son 3 maçında 3 puanı bulamayan Regis Le Bris'in ekibi, 19 puanla yer aldığı 7. sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bournemouth ise 3 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki tek galibiyetini Tottenham'a karşı alan konuk takım, 3 puan için mücadele edecek. Peki Sunderland-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SUNDERLAND-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sunderland-Bournemouth maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Stadium of Light'taki mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.

Sunderland-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland-Bournemouth maçı, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Tim Robinson düdük çalacak.

Sunderland-Bournemouth MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Traore, Isidor, Le Fee

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Adams; Brooks, Tavernier, Semenyo; Evanilson

