Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde Spar Girona'yı mağlup etti! İşte maçın özeti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde Spar Girona'yı 67-57 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 22:07
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın Spar Girona ekibini sahasında 67-57 mağlup etti.

E grubunu ilk sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Jelena Tomic (Hırvatistan), Rainis Varv (Estonya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 8, Oblak 6, Juhasz 16, Johannes 3, Kuier 16, Williams , Gökşen Fitik, Sehernaz Çidal, Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan 10, Zeynep Gül 2, Elif Bayram 6

Spar Girona: Jocyte 10, Quevedo 6, Canella 2, Coulibaly 5, Bibby 10, Holm 4, Guerrero 8, Mendes 4, Carter 8, Lopez

1. Periyot: 16-10

Devre: 40-23

3. Periyot: 60-36

