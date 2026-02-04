CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana evinde PGE Budowlani'yi mağlup etti! İşte maçın özeti

Fenerbahçe Medicana evinde PGE Budowlani'yi mağlup etti! İşte maçın özeti

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında sahasında PGE Budowlani'yi ağırlayan Fenerbahçe Medicana, mücadeleyi 3-0 kazandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 22:16
Fenerbahçe Medicana evinde PGE Budowlani'yi mağlup etti! İşte maçın özeti

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Polonya'nın PGE Budowlani ekibini konuk eden Fenerbahçe Medicana, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Grup etabındaki 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Michele Brunelli (İtalya), David Fuentes Fernandez (İspanya)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Bedart-Ghani, Hande Baladın (Gizem (L), Cristina, Arelya)

PGE Budowlani: Grabka, Damaske, Lelonkiewicz, Storck, Buterez, Planinsec, (Lysiak (L), Marquez, Druzkowska, Wenerska, Siuda, Majkowska)

Setler: 25-8, 25-17, 26-24

Süre: 70 dakika (18, 21, 31)

Rams Park'ta korkutan anlar! Kafa kafaya çarpıştılar
G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Başkan Erdoğan Kahire'de açıkladı: "Gazze'nin imarında birlikte çalışmak istiyoruz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'den tarihe geçen gol!
Okan Buruk'tan transfer sorusuna flaş yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rams Park'ta korkutan anlar! Kafa kafaya çarpıştılar Rams Park'ta korkutan anlar! Kafa kafaya çarpıştılar 21:47
Eren Elmalı'nın şutu direğe takıldı! Eren Elmalı'nın şutu direğe takıldı! 21:43
En-Nesyri çiçeklerle karşılandı! En-Nesyri çiçeklerle karşılandı! 21:29
Kante'den F.Bahçeli taraftarlara mesaj var! Kante'den F.Bahçeli taraftarlara mesaj var! 21:22
Icardi'den tarihe geçen gol! Icardi'den tarihe geçen gol! 20:47
Okan Buruk'tan transfer sorusuna flaş yanıt! Okan Buruk'tan transfer sorusuna flaş yanıt! 20:15
Daha Eski
İlyas Öztürk: Güzel bir oyun izletmek istiyoruz! İlyas Öztürk: Güzel bir oyun izletmek istiyoruz! 20:13
Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? 20:03
Gençlerbirliği ile Eyüpspor yenişemedi! Gençlerbirliği ile Eyüpspor yenişemedi! 19:54
Kante'nin uçağının takibine büyük ilgi! Kante'nin uçağının takibine büyük ilgi! 19:52
Ziraat Bankkart Dörtlü Final'e yükseldi Ziraat Bankkart Dörtlü Final'e yükseldi 19:28
Antalyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü Antalyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü 19:24