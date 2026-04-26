Galatasaray'dan orta sahaya Zambo Anguissa hamlesi!
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar orta sahaya bir takviye yapmayı planlarken İtalyan gazeteciden flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 13:24
Aslan'ın İtalya Serie A'da forma giyen o yıldıza transfer ilgisinin olduğu öne sürüldü.
İŞTE O İSİM!
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, gelecek sezon için Napoli'nin orta saha oyuncusu Frank Zambo Anguissa'ya ilgi gösterdi.
Anguissa'nın Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Transfermarkt verilerine göre Kamerunlu futbolcunun piyasa değeri 20 milyon Euro.
Bu sezon 21 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, takımına 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.
