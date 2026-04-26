Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 9 isim sarı kart sınırında
Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi öncesi iki takımda da sarı kart sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor. Kritik mücadelede kart görmeleri halinde, yıldız isimler bir sonraki haftada RAMS Başakşehir ve Samsunspor karşısında takımlarını yalnız bırakabilir. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 12:07
Bu isimlerden herhangi birinin derbide kart görmesi halinde, sarı-lacivertliler bir sonraki maçta RAMS Başakşehir'e karşı eksiklerle sahaya çıkmak zorunda kalabilir.
Galatasaray'da Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı sarı kart sınırında yer alıyor.
Bu iki oyuncunun derbide kart görmesi halinde Samsunspor maçında yer alamayacak.
