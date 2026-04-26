Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 9 isim sarı kart sınırında

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 9 isim sarı kart sınırında

Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi öncesi iki takımda da sarı kart sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor. Kritik mücadelede kart görmeleri halinde, yıldız isimler bir sonraki haftada RAMS Başakşehir ve Samsunspor karşısında takımlarını yalnız bırakabilir. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 12:07
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 9 isim sarı kart sınırında

Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaklaşırken, Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinde sarı kart alarmı dikkat çekiyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 9 isim sarı kart sınırında

Kritik mücadele öncesinde çok sayıda oyuncunun kart sınırında olması, sadece derbinin değil, hemen sonrasındaki haftanın planlarını da doğrudan etkileyebilecek bir risk oluşturuyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 9 isim sarı kart sınırında

F.BAHÇE'DEN 7 İSİM

Fenerbahçe'de Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 9 isim sarı kart sınırında

Bu isimlerden herhangi birinin derbide kart görmesi halinde, sarı-lacivertliler bir sonraki maçta RAMS Başakşehir'e karşı eksiklerle sahaya çıkmak zorunda kalabilir.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 9 isim sarı kart sınırında

Galatasaray'da Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı sarı kart sınırında yer alıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 9 isim sarı kart sınırında

Bu iki oyuncunun derbide kart görmesi halinde Samsunspor maçında yer alamayacak.

