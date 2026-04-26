Genoa - Como maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI)

Serie A'da Avrupa savaşı: Genoa - Como maçı canlı izle ekranı ve yayın bilgileri...

İtalya'da pazar heyecanı Ferraris'te devam ediyor! Genoa, orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve evindeki gücünü göstermek için sahaya çıkarken; Como ise kabus gibi geçen iki haftayı unutmak istiyor. Inter mağlubiyeti ve kupa vedasıyla sarsılan Como'nun bu zorlu deplasmanda vereceği reaksiyon merak konusu. İşte 26 Nisan Pazar gününe dair Genoa - Como maçı tüm detayları...

GENOA - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stadio Luigi Ferraris'te oynanacak bu kritik müsabakanın programı şu şekildedir:

Maç Tarihi: 26 Nisan 2026 Pazar (Bugün)

Başlama Saati: 16:00 (TSİ)

Stadyum: Stadio Luigi Ferraris (Cenova)

MAÇ HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A Genoa-Como maçı heyecanı S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

COMO'NUN PSİKOLOJİK SINAVI

Önce Inter'e karşı 2-0'dan maç verilmesi, ardından kupa yarı finalindeki veda, Como üzerinde ağır bir baskı yarattı. Lariani'nin Şampiyonlar Ligi için mucize araması gerekiyor. Como için bu maç, ligi ilk 5 içerisinde bitirme umutlarını taze tutmak adına "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor.

GENOA'NIN FERRARIS ETKİSİ

Genoa, ateşli taraftarı önünde ligin iddialı takımlarına geçit vermemesiyle biliniyor.

