CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Ligde kalma mücadelesi veren Başkent ekibi taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Kocaelispor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 14:30 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 14:32
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak kritik maçta Natura Dünyası Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda aldığı moralin ardından ligde çıkış arıyor. Üst üste yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isteyen Gençlerbirliği, taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Kocaelispor ise üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Gençlerbirliği: Ricardo, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Abdurrahim, Diabate, Samed, Traore, Tongya, Metehan, Koita.

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Djiksteel, Haidara, Jo, Keita, Linetty, Rivas, Tayfur, Agyei.

GENÇLERBİRLİĞİ-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı saat 14.30'da başladı. Mücadele beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
