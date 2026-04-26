Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak kritik maçta Natura Dünyası Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda aldığı moralin ardından ligde çıkış arıyor. Üst üste yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isteyen Gençlerbirliği, taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Kocaelispor ise üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Gençlerbirliği: Ricardo, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Abdurrahim, Diabate, Samed, Traore, Tongya, Metehan, Koita.
Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Djiksteel, Haidara, Jo, Keita, Linetty, Rivas, Tayfur, Agyei.
GENÇLERBİRLİĞİ-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı saat 14.30'da başladı. Mücadele beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanıyor.