CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Diğer Sporlar Sabastian Sawe'den dünya rekoru!

46. Londra Maratonu'nda Kenyalı sporcu Sabastian Sawe, dünya rekoru kırarak birinci oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 15:16
46. Londra Maratonu'nda Kenyalı Sabastian Sawe, dünya rekoru kırarak birinci oldu.

Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.

Müsabakayı bir saat 59 dakika 30 saniyeyle ilk sırada tamamlayan Sawe, dünya rekorunu ele geçirdi. Sawe, vatandaşı Kelvin Kiptum'un 2.00.35'lik rekorunu geliştirdi.

Tarihte bir maratonu iki saatin altında koşan ilk isim olmayı başaran Sawe, Londra'daki yarışta üst üste ikinci kez galip geldi.

Etiyopyalı Yomif Kejelcha, 11 saniye geride ikinci, Ugandalı Jacob Kiplimo ise liderin 58 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda 2 saat 15 dakika 41 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakan Etiyopyalı Tigst Assefa, Londra'da art arda ikinci kez ilk sıranın sahibi oldu. Kenyalı Hellen Obiri, 12 saniye geride ikinci, aynı ülkeden Joyciline Jepkosgei ise 14 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
