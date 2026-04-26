Tedesco'dan derbi öncesi takıma uyarı! "G.Saray maçında..."
Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında oynanacak kritik derbiyi sezonun kırılma noktası olarak görüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncularına "Ayağa kalkma zamanı" diyerek motive etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 15:03
"Hızlı hücumlarına izin vermeyin"
Savunmada dikkatli olunması gerektiğine özellikle vurgu yapan Tedesco'nun, "Rakibimiz ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı. Topu kaybettiğimiz anda hemen baskı yapmalı ve hızlı hücuma çıkmalarına izin vermemeliyiz. Sahada sürekli yardımlaşma içinde olmalısınız" dediği belirtildi.
Öte yandan Tedesco ve ekibinin, oyunculara bugüne kadar yapılan hataları tek tek analiz ederek gösterdiği ifade edildi.
Savunma ve orta sahadaki pas hataları ile bireysel yanlışlara dikkat çeken deneyimli teknik adamın, organize hücumlarda da daha özenli olunması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
