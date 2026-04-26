CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fransa Ligue 1 Marsilya - Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI)

Marsilya - Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI)

Ligue 1'de 31. hafta heyecanı dev bir randevuyla devam ediyor. Geçen hafta Lorient deplasmanından eli boş dönen Marsilya, sahasında Nice'i devirerek Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Marsilya - OGC Nice maçı bugün saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 13:46
Marsilya - Nice maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Fransa'da gözler Marsilya'da! Ligde altıncı sırada yer alan ve Avrupa hayallerini taze tutmak isteyen OM, Velodrome'un ateşli atmosferinde OGC Nice'i ağırlıyor. Konuk ekip Nice, her ne kadar lig tablosunda alt sıralarda yer alsa da hafta içi Fransa Kupası'nda finale yükselerek büyük bir özgüven kazandı. Marsilya'nın Lorient mağlubiyetini telafi edip edemeyeceği merak konusu. İşte 26 Nisan Pazar günü oynanacak dev maçın yayın saati ve kanal bilgisi...

MARSİLYA - OGC NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya'nın ev sahipliğinde Stade Velodrome'da oynanacak bu zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.

MARSİLYA - OGC NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1 heyecanı beIN SPORTS 4 kanalında canlı yayınlanacak.

MARSİLYA - OGC NICE MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
