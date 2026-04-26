AC Milan - Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Serie A)

AC Milan - Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Serie A)

Serie A'nın 34. haftasında İtalya’nın iki devi AC Milan ve Juventus, San Siro’da karşı karşıya geliyor. Lider Inter'in şampiyonluk turuna hazırlandığı haftada, Milan'ın yarışı sürdürebilmek için ezeli rakibi karşısında hata yapma lüksü yok. Peki, AC Milan - Juventus maçı bugün saat kaçta başlayacak? Dev derbi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11'ler...

AC Milan-Juventus maçı canlı anlatım linki...

İtalya'da pazar gecesi ateş hattı San Siro'da! Lider Inter'in 12 puan gerisinde yer alan Rossoneri, şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakmamak için Juventus karşısında mutlak galibiyet arıyor. Eğer Inter birkaç saat önce oynanacak Torino maçını kazanırsa, Milan'ın havlu atmaması için tek yol Juve zaferi. Öte yandan Juventus ise Şampiyonlar Ligi biletini riske atmamak için deplasmandan puanla dönmek istiyor. İşte dev maçın tüm detayları...

AC MILAN - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milano'nun simgesi San Siro Stadyumu'nda oynanacak bu dev mücadele saat 19:00'da başlayacak.

AC MILAN - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu dev randevuyu S Sport kanalında canlı takip edebilirsiniz.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK ANALİZ

Lider Inter ile olan 12 puanlık fark, Milan'ın omuzlarında büyük bir yük. Şampiyonluk yarışında havlu atmamak için tek ihtimal Juventus'u devirmek. Allegri'nin öğrencileri, Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlama alarak sezonun kalan bölümünde nefes almak istiyor. Milanlı oyuncuların bir kulağı da saatler önce oynanacak olan Torino - Inter maçında olacak. Inter'in olası galibiyeti, San Siro'daki tansiyonu en üst seviyeye çıkaracak.

AC MILAN - JUVENTUS MAÇI CANLI ANLATIM (LİNK)

MUHTEMEL 11'LER

AC Milan muhtemel 11: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao

Juventus muhtemel 11: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Conceicao, McKennie, Kenan Yıldız, David

Avrupa devleri derbiyi takip edecek! 10 yıldız isim...
G.Saray ve F.Bahçe'yi bekleyen büyük tehlike!
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Başkan Erdoğan'dan Trump saldırısına kınama: ABD yönetimi ve halkına geçmiş olsun
Derbilerdeki flaş istatistik!
G.Saray'dan sürpriz transfer! Osimhen ile tartışma yaşamıştı
