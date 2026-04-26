Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS- FB derbisi hangi kanalda?

Süper Lig'de sezonun en kritik 90 dakikası bugün İstanbul'da oynanıyor! 117 yıllık ezeli rekabette 406. kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk kupasının rotasını belirlemek için sahaya çıkıyor. Ligde bitime 4 maç kala liderliğini koruyan sarı-kırmızılılar ile farkı 1'e indirmek isteyen sarı-lacivertlilerin mücadelesinde bahisler oldukça yüksek. Yasin Kol'un yöneteceği dev derbi öncesi Süper Lig puan durumu ve takımların geçmişteki galibiyet sayıları haberimizde...

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan 2026 Pazar (Bugün) saat 20:00'de başlayacak. Dev mücadele RAMS Park'ta kapalı gişe oynanacak.

GS - FB MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milyonların beklediği dev derbi, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TARİHİ REKABETTE 406. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 117 yıllık rekabette bugün 406. karşılaşma yaşanacak. 17 Ocak 1909'da başlayan bu ezeli rekabette geride kalan 405 maçta şu istatistikler öne çıkıyor:

Galibiyet Sayıları: Fenerbahçe 150 galibiyet alırken, Galatasaray 130 kez (biri hükmen) sahadan zaferle ayrıldı. 125 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Gol Sayıları: Sarı-lacivertliler 546 kez ağları sarsarken, sarı-kırmızılılar 505 golle karşılık verdi.

Lig Tarihi: Süper Lig'deki 138. randevuda da Fenerbahçe'nin 53-38'lik üstünlüğü bulunuyor.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM: ŞAMPİYONLUK KİMİN OLACAK?

Ligde bitime sadece 4 hafta kala puan tablosu şu şekilde:

Galatasaray: 1. Sırada (Lider)

Fenerbahçe: 4 Puan Geride (2. Sırada)

Trabzonspor: Fenerbahçe'nin 2 Puan Gerisinde (3. Sırada)

Bu maçtan çıkacak sonuç, şampiyonluk kupasının rotasını büyük ölçüde belirleyecek.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kritik derbiye Yasin Kol'u atadı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı.