CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS- FB derbisi hangi kanalda?

Türkiye'de nefesler tutuldu, milyonlar RAMS Park’a kilitlendi! Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev derbi için geri sayım başladı. Lider Galatasaray, evinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Galibiyet halinde farkın 7’ye çıkacağı, beraberlikte dengelerin korunacağı, Fenerbahçe galibiyetinde ise farkın 1’e ineceği bu tarihi randevuda Yasin Kol düdük çalacak. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte derbi öncesi 406. randevudan çarpıcı notlar ve muhtemel 11'ler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 13:03
Galatasaray - Fenerbahçe maçı canlı takip etmek için tıkla...

Süper Lig'de sezonun en kritik 90 dakikası bugün İstanbul'da oynanıyor! 117 yıllık ezeli rekabette 406. kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk kupasının rotasını belirlemek için sahaya çıkıyor. Ligde bitime 4 maç kala liderliğini koruyan sarı-kırmızılılar ile farkı 1'e indirmek isteyen sarı-lacivertlilerin mücadelesinde bahisler oldukça yüksek. Yasin Kol'un yöneteceği dev derbi öncesi Süper Lig puan durumu ve takımların geçmişteki galibiyet sayıları haberimizde...

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan 2026 Pazar (Bugün) saat 20:00'de başlayacak. Dev mücadele RAMS Park'ta kapalı gişe oynanacak.

GS - FB MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milyonların beklediği dev derbi, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TARİHİ REKABETTE 406. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 117 yıllık rekabette bugün 406. karşılaşma yaşanacak. 17 Ocak 1909'da başlayan bu ezeli rekabette geride kalan 405 maçta şu istatistikler öne çıkıyor:

Galibiyet Sayıları: Fenerbahçe 150 galibiyet alırken, Galatasaray 130 kez (biri hükmen) sahadan zaferle ayrıldı. 125 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Gol Sayıları: Sarı-lacivertliler 546 kez ağları sarsarken, sarı-kırmızılılar 505 golle karşılık verdi.

Lig Tarihi: Süper Lig'deki 138. randevuda da Fenerbahçe'nin 53-38'lik üstünlüğü bulunuyor.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM: ŞAMPİYONLUK KİMİN OLACAK?

Ligde bitime sadece 4 hafta kala puan tablosu şu şekilde:

Galatasaray: 1. Sırada (Lider)

Fenerbahçe: 4 Puan Geride (2. Sırada)

Trabzonspor: Fenerbahçe'nin 2 Puan Gerisinde (3. Sırada)

Bu maçtan çıkacak sonuç, şampiyonluk kupasının rotasını büyük ölçüde belirleyecek.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kritik derbiye Yasin Kol'u atadı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
