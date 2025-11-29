CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Everton-Newcastle United maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton-Newcastle United maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 13. hafta, Everton ile Newcastle United mücadelesiyle devam ediyor. 18 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi ekip, 3 maçlık yenilmezlik serisini 4'e çıkarmanın peşinde. Newcastle United ise 15 puanla 14. sırada bulunuyor. Bu sezon deplasmanda galibiyet elde edemeyen Eddie Howe'nin öğrencileri, ilk dış saha galibiyet için sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 12:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Everton-Newcastle United maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan, hız kesmeden devam ediyor. 13. haftada Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nda Newcastle United'ı ağırlayacak. Premier Lig'deki son iki maçını gol yemeden kazanan Everton karşısında sürpriz arayan konuk ekip, Everton ile oynadığı son dört Premier Lig maçında galibiyet alamadı. İşte Everton-Newcastle United maçı yayın bilgileri...

Everton-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Everton-Newcastle United maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.

Everton-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton-Newcastle United maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Craig Pawson düdük çalacak.

Everton-Newcastle United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

Newcastle United: Pope; Livramento, Schar, Thiaw, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de derbi öncesi dev prim!
REKLAM - D&R
DİĞER
Levent Tüzemen'den dikkat çeken derbi sözleri: "Galatasaray'ın en büyük avantajı..."
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Icardi’den Kadıköy mesajı!
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sunderland-Bournemouth maçına geri sayım! Sunderland-Bournemouth maçına geri sayım! 11:48
Brentford-Burnley maçı muhtemel 11'ler! Brentford-Burnley maçı muhtemel 11'ler! 11:31
Marsilya - Toulouse maçı izleme bilgileri! Marsilya - Toulouse maçı izleme bilgileri! 11:30
G.Saray Robinho Jr. için büyük rekabette! G.Saray Robinho Jr. için büyük rekabette! 11:25
Manchester City-Leeds United maçı hangi kanalda? Manchester City-Leeds United maçı hangi kanalda? 11:19
Paris FC - Auxerre maçı yayın bilgileri! Paris FC - Auxerre maçı yayın bilgileri! 11:02
Daha Eski
Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçı hakkında! Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçı hakkında! 10:55
Tedesco G.Saray ile 3. kez karşılaşacak Tedesco G.Saray ile 3. kez karşılaşacak 10:54
Rui Costa’dan Rafa Silva açıklaması! Rui Costa’dan Rafa Silva açıklaması! 10:49
Monaco - PSG maçı canlı yayın bilgileri! Monaco - PSG maçı canlı yayın bilgileri! 10:47
İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor maçı detayları! İmaj Altyapı Van Spor FK-Serik Spor maçı detayları! 10:39
F.Bahçe'de derbi öncesi dev prim! F.Bahçe'de derbi öncesi dev prim! 10:32