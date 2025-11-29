Everton-Newcastle United maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Everton-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan, hız kesmeden devam ediyor. 13. haftada Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nda Newcastle United'ı ağırlayacak. Premier Lig'deki son iki maçını gol yemeden kazanan Everton karşısında sürpriz arayan konuk ekip, Everton ile oynadığı son dört Premier Lig maçında galibiyet alamadı. İşte Everton-Newcastle United maçı yayın bilgileri...

Everton-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Everton-Newcastle United maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.

Everton-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton-Newcastle United maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Craig Pawson düdük çalacak.

Everton-Newcastle United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

Newcastle United: Pope; Livramento, Schar, Thiaw, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon