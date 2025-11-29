CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Opet Beşiktaş BOA'yı farklı geçti

Fenerbahçe Opet Beşiktaş BOA'yı farklı geçti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 107-78 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 20:25
Fenerbahçe Opet Beşiktaş BOA'yı farklı geçti

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip ligde 7'de 7 yapıp namağlup yoluna devam ederken, siyah-beyazlılar ise 5. kez mağlup oldu.

Mücadelenin ilk çeyreğine McCovan ile etkili başlayan Fenerbahçe Opet, yakaladığı seriyle 11-0 öne geçti. Boyalı alanı savunmakta zorlanan Beşiktaş karşısında skor bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, ilk periyodu 28-16 önde bitirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci çeyrekte siyah-beyazlı takım, üst üste bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 46-40. Ev sahibi takım, Allemand'ın son saniyelerdeki üç sayılık basketiyle soyunma odasına 51-40 önde gitti.

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarıya üç sayı çisgisinin gerisinden üst üste buludğu basketlerle başladı. Beşiktaş skor üretmekte zorlanırken Fenerbahçe Opet, 25. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 70-45. Kontrolü elinde bulunduran sarı-lacivertli takım, son çeyreğe de 83-53 üstün girdi.

Üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Opet, mücadeleden 107-78 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda McCovan 20, McBride ve Alperi Onar ise 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Siyah-beyazlılarda ise 20 sayıyla mücadele eden Fasoula ile 16 sayı üreten Gülşah Bıçakçı'nın performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, İzel Deniz Pehlivan Çakıcı

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Meesseman 13, McCovan 20, McBride 16, Allemand 7, Williams 10, Alperi Onar 16, Rupert 10, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut, Tuana Vural 3

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 11, Meltem Yıldızhan, Whitcomb 15, Fasoula 20, Toure 4, Gülşah Bıçakçı 16, İlayda Güner 10, Gizem Sezer 2

1. Periyot: 28-16

Devre: 51-40

3. Periyot: 83-53

