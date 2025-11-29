CANLI SKOR ANA SAYFA
Keçiörengücü-Iğdır FK canlı | Maç yayını ve muhtemel 11'ler

Keçiörengücü-Iğdır FK canlı | Maç yayını ve muhtemel 11'ler

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Iğdır FK'yı konuk edecek. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, 18 puanla 12. sırada yer alan ev sahibi ekip, 8. sıradaki rakibi karşısında sürpriz arayacak. Evinde oynadığı son 4 maçından namağlup ayrılan Keçiörengücü, seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Iğdır FK ise 22 puanla bulunduğu 8. sıradaki yerini korumak için mücadele edecek. İşte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Iğdır FK maçı detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10:11
Keçiörengücü-Iğdır FK canlı | Maç yayını ve muhtemel 11'ler

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan, 15. haftası maçlarıyla devam ediyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, evinde sağladığı 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme hedefiyle Iğdır FK'yı konuk edecek. Yalçın Koşukavak'ın ekibi, son 3 maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak son haftalarda toparlandığının sinyallerini verdi. Iğdır FK ise 5. haftadan itibaren aldığı 4 maçlık galibiyet serisi ile başarılı puan ortalamasını yakalasa da son 5 maçından 4'ünde hanesine 3 puan yazdıramadı. Peki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Iğdır FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Iğdır FKmaçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Keçiörengücü Aktepe Stadyumu'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Iğdır FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Iğdır FK maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Raşit Yorgancılar'ın düdük çalacağı karşılaşmada, hakem yardımcılıklarını ise Mahmut Gülle ve Kadir Beyaz yapacak.

👉EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

