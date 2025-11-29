Keçiörengücü-Iğdır FK canlı | Maç yayını ve muhtemel 11'ler

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de heyecan, 15. haftası maçlarıyla devam ediyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, evinde sağladığı 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme hedefiyle Iğdır FK'yı konuk edecek. Yalçın Koşukavak'ın ekibi, son 3 maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak son haftalarda toparlandığının sinyallerini verdi. Iğdır FK ise 5. haftadan itibaren aldığı 4 maçlık galibiyet serisi ile başarılı puan ortalamasını yakalasa da son 5 maçından 4'ünde hanesine 3 puan yazdıramadı. Peki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Iğdır FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Iğdır FKmaçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Keçiörengücü Aktepe Stadyumu'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Iğdır FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Iğdır FK maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Raşit Yorgancılar'ın düdük çalacağı karşılaşmada, hakem yardımcılıklarını ise Mahmut Gülle ve Kadir Beyaz yapacak.

