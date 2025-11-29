Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Son durumu...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Victor Osimhen, milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi futbolcunun forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu. Kulüp sağlık ekibi Osimhen'in durumunu değerlendirmeyi sürdürürken, teknik direktör kararını oyuncunun son kontrollerine göre verecek. Peki, Victor Osimhen Fenerbahçe-Galatasaray maçında oynayacak mı? Osimhen derbide forma giyecek mi? Victor Osimhen'in sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler...

OSIMHEN SAKATLANDI MI?

26 yaşındaki golcü, Nigeria national football team'nin Democratic Republic of the Congo national football team karşılaşmasında ilk 45 dakikada sahada kaldı ancak devre arasında sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alındı. Milli takım heyeti hamstring bölgesinde zorlanma tespit ettiğini açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır.

VICTOR OSIMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Nijerya basınında çıkan haberlere göre, oyuncunun sahadan çıkmasının ardından yapılan ilk kontrollerde ciddi bir hasar gözlemlenmedi ancak kesin tanı için ileri tetkikler önerildiği belirtildi.

OSIMHEN FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Galatasaray cephesinde ise Osimhen'in İstanbul dönüşünde geniş kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçeceği ve kulüp doktorlarının süreci yakından takip ettiği belirtildi. Eski sakatlığıyla bağlantılı olmadığı vurgulanan bu yeni adale sorununun ne kadar sürede iyileşeceği ise yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.