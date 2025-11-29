CANLI SKOR ANA SAYFA
Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçı CANLI İZLE | Hangi kanalda, saat kaçta?

Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçı CANLI İZLE | Hangi kanalda, saat kaçta?

Sakaryaspor, 1. Lig'in 15. hafta maçında Eminevim Ümraniyespor'u konuk ediyor. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmada, 18 puanla 13. sırada yer alan Serhat Sütlü'nün ekibi, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Eminevim Ümraniyespor ise deplasmanda 3 maçtır alamadığı galibiyeti Tatangalar karşısında bozma peşinde. İşte Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçının canlı yayın bilgileri ve merak edilenler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10:55
Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçı CANLI İZLE | Hangi kanalda, saat kaçta?

Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan, Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde başardığı 3 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 13. sıraya kadar gerileyen Sakaryaspor, puanını 21'e çıkararak üst sıralara tırmanma çabasında. Eminevim Ümraniyespor ise 14 puanla küme hattı sınırında yer alıyor. Bu sezon yalnızca 4 galibiyete imza atan konuk ekip, deplasmandaki 2. galibiyeti için sahaya çıkacak. Peki İşte Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçı detayları ve yayın bilgileri...

Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 19.00'da, Batuhan dolak'ın düdüğüyle start alacak.

Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor MAÇI İZLE | TRT SPOR CANLI👈

ASpor CANLI YAYIN

