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26 Kasım 2019, Salı
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Lecce Burak için yine geliyor

Lecce Burak için yine geliyor

 ekibi Lecce, sezon başında alamadığı 'ın peşini bırakmıyor. İtalyan ekibi, milli oyuncu için devre arasında 'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

ekibi Lecce, sezon başında alamadığı 'ın peşini bırakmıyor.

İtalyan ekibi, milli oyuncu için devre arasında 'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Çizme basını, Lecce yönetiminin, Burak için bir kez daha şartları zorlayacağını yazdı.

Fabio Liverani'nin vazgeçmediği Burak'ın kendisine gelen tekliflere kapısını kapattığı bildirilirken, son sözün yönetimi tarafından söyleneceği belirtildi.

1.5 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞTİ

Yaz transfer döneminde golcü futbolcu ilk kez kapıyı çalan İtalyan ekibi, 1.5 milyon euro teklif etmişti. Teklifi az bulan siyah-beyazlı ekip, Yılmaz'ı satmaya yanaşmamıştı.

  1. 26.11.2019
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