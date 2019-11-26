Lecce Burak için yine geliyor
İtalyan ekibi Lecce, sezon başında alamadığı Burak Yılmaz'ın peşini bırakmıyor. İtalyan ekibi, milli oyuncu için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
İtalyan ekibi Lecce, sezon başında alamadığı Burak Yılmaz'ın peşini bırakmıyor.
İtalyan ekibi, milli oyuncu için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Çizme basını, Lecce yönetiminin, Burak için bir kez daha şartları zorlayacağını yazdı.
Fabio Liverani'nin vazgeçmediği Burak'ın kendisine gelen tekliflere kapısını kapattığı bildirilirken, son sözün yönetimi tarafından söyleneceği belirtildi.
1.5 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞTİ
Yaz transfer döneminde golcü futbolcu ilk kez kapıyı çalan İtalyan ekibi, 1.5 milyon euro teklif etmişti. Teklifi az bulan siyah-beyazlı ekip, Yılmaz'ı satmaya yanaşmamıştı.
- 26.11.2019
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