Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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- maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak

'ın Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın ekibiyle 'da yapacağı karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. ile arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.

  1. 25.11.2019
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