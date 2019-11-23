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23 Kasım 2019, Cumartesi
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‘FEDA’dan daha kötü’

‘FEDA’dan daha kötü’

'ta başkan  gece gündüz para arıyor. Başkan Çebi'nin "Feda döneminde bile kulübün bu kadar kötü değildi" dediği gelen haberler arasında.

Başkan gece gündüz para arıyor… Geldiği gün 105 milyon TL'lik ödeme yapan ve yıl sonuna kadar aynı oranda ödeme yapması gereken başkan Çebi'nin, "Feda döneminde bile kulübün bu kadar kötü değildi" dediği gelen haberler arasında.

  1. 23.11.2019
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