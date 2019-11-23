‘FEDA’dan daha kötü’

Başkan Ahmet Nur Çebi gece gündüz para arıyor… Geldiği gün 105 milyon TL'lik ödeme yapan ve yıl sonuna kadar aynı oranda ödeme yapması gereken başkan Çebi'nin, "Feda döneminde bile kulübün mali durumu bu kadar kötü değildi" dediği gelen haberler arasında.