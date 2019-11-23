‘FEDA’dan daha kötü’
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi gece gündüz para arıyor. Başkan Çebi'nin "Feda döneminde bile kulübün mali durumu bu kadar kötü değildi" dediği gelen haberler arasında.
Başkan Ahmet Nur Çebi gece gündüz para arıyor… Geldiği gün 105 milyon TL'lik ödeme yapan ve yıl sonuna kadar aynı oranda ödeme yapması gereken başkan Çebi'nin, "Feda döneminde bile kulübün mali durumu bu kadar kötü değildi" dediği gelen haberler arasında.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
‘FEDA’dan daha kötü’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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