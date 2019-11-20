Krmencik’in menajeri geliyor

Beşiktaş yönetiminin, Plzen'de forma giyen Michael Krmencik'in menajeriyle görüşme kararı aldığı öğrenildi. Abdullah Avcı ısrarla bir forvet isterken, Beşiktaş'ın Plzen'den Michael Krmencik'le görüşmek için istediği izni aldığı belirtildi. Oyuncunun menajerinin İstanbul'a geleceği ve burada hem Beşiktaşlı yöneticiler hem de siyah-beyazlıların teknik direktörüyle bir araya geleceği ifade edildi.