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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Krmencik’in menajeri geliyor

Krmencik’in menajeri geliyor

 yönetiminin, 'de forma giyen 'in menajeriyle görüşme kararı aldığı öğrenildi. ısrarla bir forvet isterken, Beşiktaş'ın Plzen'den Michael Krmencik'le görüşmek için istediği izni aldığı belirtildi.

yönetiminin, 'de forma giyen 'in menajeriyle görüşme kararı aldığı öğrenildi. ısrarla bir forvet isterken, Beşiktaş'ın Plzen'den Michael Krmencik'le görüşmek için istediği izni aldığı belirtildi. Oyuncunun menajerinin 'a geleceği ve burada hem Beşiktaşlı yöneticiler hem de siyah-beyazlıların teknik direktörüyle bir araya geleceği ifade edildi.

  1. 20.11.2019
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