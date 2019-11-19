Yıldız golcüden şok Beşiktaş açıklaması! Transfer... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Yıldız golcüden şok Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Yıldız golcüden şok Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Süper Lig'de yakaldığı galibiyet serisi ile yeniden zirveye ortak olan Beşiktaş'ta, gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet istediğini resmen açıklamasının üzerine, siyah-beyazlı taraftarlar heyecanlı bekleyişe geçti. Tüm bu yaşananlar üzerine yıldız golcüden şok bir açıklama geldi...
19 Kasım 2019 Salı 14:06 Güncelleme: 19.11.2019 14:06
Yıldız golcüden şok Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Süper Lig'de oynadığı son maçlarda mağlubiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, zirve yarışında iddialı konuma geldi.

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Yıldız golcüden şok Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Son olarak sahasında Denizlispor'u ağırlayan siyah-beyazlılar karşılaşmadan N'Koudou'nun attığı gol ile 1-0 galip ayrılmıştı.

Yıldız golcüden şok Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Milli aranın ardından ligin 12. haftasında zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet.

Yıldız golcüden şok Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Öte yandan ara transfer döneminin yaklaşmasıyla Kartal'da transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Yıldız golcüden şok Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Abdullah Avcı'nın verdiği bir röportajda da transferler gerçekleştireceklerini söylemesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

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