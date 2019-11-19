Yıldız golcüden şok Beşiktaş açıklaması! Transfer...
Süper Lig'de yakaldığı galibiyet serisi ile yeniden zirveye ortak olan Beşiktaş'ta, gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet istediğini resmen açıklamasının üzerine, siyah-beyazlı taraftarlar heyecanlı bekleyişe geçti. Tüm bu yaşananlar üzerine yıldız golcüden şok bir açıklama geldi...
19 Kasım 2019 Salı 14:06
Güncelleme: 19.11.2019 14:06
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Süper Lig'de oynadığı son maçlarda mağlubiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, zirve yarışında iddialı konuma geldi.
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Son olarak sahasında Denizlispor'u ağırlayan siyah-beyazlılar karşılaşmadan N'Koudou'nun attığı gol ile 1-0 galip ayrılmıştı.
Milli aranın ardından ligin 12. haftasında zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet.
Öte yandan ara transfer döneminin yaklaşmasıyla Kartal'da transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Abdullah Avcı'nın verdiği bir röportajda da transferler gerçekleştireceklerini söylemesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.