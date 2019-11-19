Yıldız golcüden şok Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Süper Lig'de yakaldığı galibiyet serisi ile yeniden zirveye ortak olan Beşiktaş'ta, gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet istediğini resmen açıklamasının üzerine, siyah-beyazlı taraftarlar heyecanlı bekleyişe geçti. Tüm bu yaşananlar üzerine yıldız golcüden şok bir açıklama geldi...

19 Kasım 2019 Salı 14:06 Güncelleme: 19.11.2019 14:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





