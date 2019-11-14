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14 Kasım 2019, Perşembe
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En iyi Alman

En iyi Alman Loris Karius

Geçen sezon 'ta gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen , bu sezon bambaşka bir sezon geçiriyor. Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi, Alman kaleciler arasında kalesini en fazla gole kapatan isim.

Geçen sezon 'ta gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen , bu sezon bambaşka bir sezon geçiriyor. Başarılı eldivenin gözle görülür artan performansı OPTA istatistiklerine de yansıdı. 'de ve Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen Alman kaleciler baz alındığında kalesinde en başarılı isim, Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius olarak göze çarpıyor. 26 yaşındaki kaleci, sahaya çıktığı 10 Süper Lig maçında 5 kez kalesini gole kapatmayı bildi. Almanya Milli Takımına seçilen kaleciler Neuer ve 3'er kez kalelerini gole kapatırken, Bernd Leno da sadece 2 maçta gol yemedi. Karius ayrıca yediği 10 golle bulunan kaleciler arasında en az gol yiyen eldiven. Beşiktaş bu süreçte 10 kez kalesinde gol görürken Neuer 16, Ter Stegen 15 ve Leno da 17 gol yedi.

  1. 14.11.2019
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