Beşiktaş uçuşa devam etmek istiyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Lige kötü başlayan ve ilk 6 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, son 4 haftada ise 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'deki son 2 karşılaşmada G.Saray'ı 1-0, Antalyaspor'u 2-1 yenen Kartal, Denizlispor'u yenerek yükselişini sürdürmek istiyor. SİYAH-beyazlılar Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen Beşiktaş, bu mağlubiyetin ardından evindeki 16 karşılaşmada 11 galibiyet ve 5 beraberlikle 38 puan topladı. Kara Kartallar, bu seride toplam 32 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Öte yandan, evindeki son 33 lig maçında da rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlı ekip, bu bakımdan tarihinin en uzun serisine imza attı.

DORUKHAN VE DOUGLAS YOK!

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ile Douglas, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı tamamen geçen N'Koudou ise teknik heyetin görev vermesi halinde Denizlispor maçında görev alabilecek. Bu arada, hafta içindeki Braga maçı i çin kadroya alınmayarak dinlendirilen Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Ruiz ve Diaby de bugün forma giyebilecek.



Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 11 maçtır mağlup edemiyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-05 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 8 randevuyu ise kaybetti. Rekabetteki son 11 maçta Beşiktaş 10 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.



Beşiktaş, İstanbul'daki maçlarda Denizlispor'a galibiyet sayısında fark attı. Siyah- beyazlılar, İstanbul'daki 19 maçın 14'ünü kazandı, sadece bir kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. İstanbul'da siyah-beyazlıların 33 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi.



Siyah-beyazlıların Malili yıldızı Abdoulay Diaby, bu sezon transfer olduğu Beşiktaş'ta 7'si Süper Lig, biri Avrupa Ligi olmak üzere toplam 8 maçta görev yaptı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda rakip fileleri 2 kez (Alanya ve Antalya) havalandırmayı başardı.



CANER'İN CEZASI BİTTİ

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Bu sezon ligde 4 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, cezası nedeniyle Antalyaspor maçında görev alamamıştı.



GALİBİYETLERDE 26-4 BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ile Denizlispor, Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki rekabette, geride kalan 38 maçta siyah-beyazlılar 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 66 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi. Taraflar ligde en son 2009-2010 sezonunda karşılaştı, Beşiktaş evinde ve deplasmanda aynı skorla 1-0 galip geldi.