Beşiktaş'ta flaş gelişme! İki imza birden...

Süper Lig'de işleri rayına oturtan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-Beyazlılarda iç ve dış transferde flaş gelişmeler yaşanırken, ara transfer döneminde iki sürpriz imza gelebilir...

8 Kasım 2019 Cuma 15:24 Güncelleme: 08.11.2019 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





