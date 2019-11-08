Beşiktaş'ta flaş gelişme! İki imza birden...

Süper Lig'de işleri rayına oturtan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-Beyazlılarda iç ve dış transferde flaş gelişmeler yaşanırken, ara transfer döneminde iki sürpriz imza gelebilir...
8 Kasım 2019 Cuma 15:24
Güncelleme: 08.11.2019 15:24
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Süper Lig'de iki hafta üst üste kazanan Beşiktaş'ta, UEFA Avrupa Ligi'nde alınan Braga mağlubiyeti moralleri bozdu.
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Siyah-beyazlılar, 4 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.
Gözünü ligde oynanacak Denizlispor karşılaşmasını düşünmeye başlayan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçirmişti.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda eksik görülen mevkilere takviye yapmak için harekete geçti.