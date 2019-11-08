Beşiktaş'ta flaş gelişme! İki imza birden... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta flaş gelişme! İki imza birden...

Süper Lig'de işleri rayına oturtan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-Beyazlılarda iç ve dış transferde flaş gelişmeler yaşanırken, ara transfer döneminde iki sürpriz imza gelebilir...
8 Kasım 2019 Cuma 15:24 Güncelleme: 08.11.2019 15:24
Beşiktaş'ta flaş gelişme! İki imza birden...

Süper Lig'de iki hafta üst üste kazanan Beşiktaş'ta, UEFA Avrupa Ligi'nde alınan Braga mağlubiyeti moralleri bozdu.

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Beşiktaş'ta flaş gelişme! İki imza birden...

Siyah-beyazlılar, 4 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

Beşiktaş'ta flaş gelişme! İki imza birden...

Gözünü ligde oynanacak Denizlispor karşılaşmasını düşünmeye başlayan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş'ta flaş gelişme! İki imza birden...

Beşiktaş, yaz transfer döneminde yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçirmişti.

Beşiktaş'ta flaş gelişme! İki imza birden...

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda eksik görülen mevkilere takviye yapmak için harekete geçti.

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