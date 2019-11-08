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UEFA'da büyük tehlike! Galatasaray ve Beşiktaş...
Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve bu takımların hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ülkemizi temsil ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor yalnızca 1'er puan toplayabilirken, Beşiktaş'ın henüz puanı bulunmuyor. Peki Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya etkisi olan bu sıralamada son durum ne? İşte 8 Kasım 2019 itibariyle en güncel tablo ve Türkiye'nin sıralamadaki durumu ve puanı...
8 Kasım 2019 Cuma 14:26
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ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU BİZİM İÇİN KRİTİK
Ülke puan sıralamasında ilk 10'a giremezsek, Şampiyonlar Ligi'ni hangi takımın kazandığı bizim için büyük önem taşıyacak. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım, kendi ligindeki pozisyonuyla da Devler Ligi'ne gidiş hakkı elde etmişse, o zaman hak 11. ülkenin şampiyonuna geçiyor.
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