UEFA'da büyük tehlike! Galatasaray ve Beşiktaş...

Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve bu takımların hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ülkemizi temsil ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor yalnızca 1'er puan toplayabilirken, Beşiktaş'ın henüz puanı bulunmuyor. Peki Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya etkisi olan bu sıralamada son durum ne? İşte 8 Kasım 2019 itibariyle en güncel tablo ve Türkiye'nin sıralamadaki durumu ve puanı...

8 Kasım 2019 Cuma 14:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





