Beşiktaş, LÖSEV'in "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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'in "" kampanyasına destek verdi

Beşiktaş LÖSEV'in "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi

takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Vakfı () tarafından başlatılan "" kampanyasına destek verdi.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "'in düzenlediği farkındalık projesine '' diyerek biz de katılıyoruz! takımımızla yanınızdayız, farkındayız." denildi.

Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı oyuncular da maske takarak kampanyaya desteklerini açıkladı.


  1. 05.11.2019
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