Süper Lig devleri arasında ara transfer çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor... Bu kapsamda başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor devre arası takımlarına kazandıracakları isimlerin yanı sıra gönderilecek oyuncuları büyük ölçüde belirledi. Bir de her transfer döneminde hesaba katılmayan gelişmeler yaşanıyor... İşte onlardan biri ve gönderilmesi gündemde olmayan başarılı oyuncuya 10 milyon euro'luk muhteşem transfer teklifi....