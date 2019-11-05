Son dakika Ocak piyangosu! Tam 10 milyon euro nakit karşılığında ayrılık... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Son dakika Ocak piyangosu! Tam 10 milyon euro nakit karşılığında ayrılık...

Son dakika Ocak piyangosu! Tam 10 milyon euro nakit karşılığında ayrılık...

Süper Lig devleri arasında ara transfer çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor... Bu kapsamda başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor devre arası takımlarına kazandıracakları isimlerin yanı sıra gönderilecek oyuncuları büyük ölçüde belirledi. Bir de her transfer döneminde hesaba katılmayan gelişmeler yaşanıyor... İşte onlardan biri ve gönderilmesi gündemde olmayan başarılı oyuncuya 10 milyon euro'luk muhteşem transfer teklifi....

5 Kasım 2019 Salı 13:49 Güncelleme: 05.11.2019 14:00
Son dakika Ocak piyangosu! Tam 10 milyon euro nakit karşılığında ayrılık...

Süper Lig devleri başta olmak üzere Ocak ayında kadrolarda revizyon yaşanacak...

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Son dakika Ocak piyangosu! Tam 10 milyon euro nakit karşılığında ayrılık...

Gözler özellikle de ara transferde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi marka değeri yüksek ekiplerde olacak

Son dakika Ocak piyangosu! Tam 10 milyon euro nakit karşılığında ayrılık...

Ligin dev takımları transferin yanı sıra kadro içi çalışmalarını da sürdürüyor...

Son dakika Ocak piyangosu! Tam 10 milyon euro nakit karşılığında ayrılık...

Bu anlamda bazı isimlerle devre arasında yolların ayrılması bekleniyor...

Son dakika Ocak piyangosu! Tam 10 milyon euro nakit karşılığında ayrılık...

Diğer taraftan her transfer döneminde olduğu gibi bazı sürprizler de yaşanması muhtemel.

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