5 maçlık paket biletler satışta
Beşiktaş'ın Vodafone Park Stadyumu'nda oynayacağı 5 iç saha maçını kapsayan biletler bugün satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 375 TL ile 3.250 TL arasında değişiyor.
Kara Kartal'ın Vodafone Park'ta oynayacağı beş iç saha maçını kapsayan paket biletler, bugün satışa çıkacak. Yüzde 25 fiyat avantajı sağlayan beş maçlık paket biletler 4 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi Grup maçında geçerli olacak.
Beşiktaş bu maçlarda sırasıyla Denizlispor, Bratislava, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile oynayacak. Bilet fiyatları 375 TL ile 3.250 TL arasında değişiyor.
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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