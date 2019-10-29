5 maçlık paket biletler satışta

Kara Kartal'ın Vodafone Park'ta oynayacağı beş iç saha maçını kapsayan paket biletler, bugün satışa çıkacak. Yüzde 25 fiyat avantajı sağlayan beş maçlık paket biletler 4 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi Grup maçında geçerli olacak.

Beşiktaş bu maçlarda sırasıyla Denizlispor, Bratislava, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile oynayacak. Bilet fiyatları 375 TL ile 3.250 TL arasında değişiyor.