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29 Ekim 2019, Salı
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5 maçlık biletler satışta

5 maçlık paket biletler satışta

'ın Vodafone Park Stadyumu'nda oynayacağı 5 iç saha maçını kapsayan biletler bugün satışa çıkıyor. fiyatları 375 TL ile 3.250 TL arasında değişiyor.

Kara Kartal'ın Vodafone Park'ta oynayacağı beş iç saha maçını kapsayan biletler, bugün satışa çıkacak. Yüzde 25 fiyat avantajı sağlayan beş maçlık paket biletler 4 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi Grup maçında geçerli olacak.

bu maçlarda sırasıyla Denizlispor, Bratislava, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile oynayacak. fiyatları 375 TL ile 3.250 TL arasında değişiyor.

  1. 29.10.2019
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