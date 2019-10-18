Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Kevin N'Koudou, Dorukhan Toköz ve Oğuzhan Özyakup kadroda yer almadı.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıye gelecek. Siyah-beyazlı takımın bu mücadele öncesi kadrosu belli oldu. Lİstede Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Kevin N'Koudou, Dorukhan Toköz ve Oğuzhan Özyakup yer almadı.
- 18.10.2019
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!
Toplam 2
Yorum
fb40 fenerbahçenin hangi itirazına olumlu karar verdiler ki fenerbehçe barcolana ve real madrid karmasından takıp kursa bile TFF şampiyon yapmaz
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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!
Toplam 2
Yorum
Objektif Fenerli FB miz haklı olmakla birlikte bu gibi işlerin peşine düşmemeli sahada yapamadığınız işi masada yapmak doğru değil çare Ersun yanal gitmeli
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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