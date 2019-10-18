Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıye gelecek. Siyah-beyazlı takımın bu mücadele öncesi kadrosu belli oldu. Lİstede Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Kevin N'Koudou, Dorukhan Toköz ve Oğuzhan Özyakup yer almadı.



