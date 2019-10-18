Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

'ın 'in 8. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda , Victor Ruiz, Kevin N'Koudou, Dorukhan Toköz ve kadroda yer almadı.

'in 8. haftasında , Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıye gelecek. Siyah-beyazlı takımın bu mücadele öncesi kadrosu belli oldu. Lİstede , Victor Ruiz, Kevin N'Koudou, Dorukhan Toköz ve yer almadı.


  1. 18.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN