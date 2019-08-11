Beşiktaş'ın istediği Kamil Wilczek'in maliyeti belli oldu
Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde forvet listesine giren Kamil Wilczek'in bonservis ücreti belli oldu. Danimarka'nın Brondby takımı Polonyalı golcü için 2-3 milyon Euro istiyor.
Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından yeni forvet transferi arayışına giren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir şekilde Brondby'nin Polonyalı forveti Kamil Wilczek girdi.
Danimarka'nın Brondby takımında forma giyne 31 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon Euro ödemeyi düşünen siyah beyazlı ekip için Brondby cevabını verdi.
DANİMARKA EKİBİ 2-3 MİLYON İSTİYOR
Polonya basınının haberine göre Brondby, Kamil Wilczek için Beşiktaş'tan 2-3 milyon Euro arasında bir ücret talep ediyor. Yıl sonunda 32 yaşına girecek olan forvet için Brondby'nin kapıyı en az 2 milyon Euro'dan açtığı belirtildi.
AVCI'NIN RAPORUNDA YER ALIYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen günlerde düzenlediği basın toplantısında "Burak iyileşse de iyileşmese de bir golcü gelecek" demişti. Polonyalı forvet için de Avcı'nın raporuyla harekete geçildiği kaydedildi.
Wilczek ile geçen sezon başında Erzurumspor da ilgilenmişti. 2016 yılında İtalya 3. Lig ekibi Carpi'den Brondby'e transfer olan Kamil Wilczek, 3 kez de Polonya Milli Takımı formasını giydi.
Bu sezon Danimarka ekibi ile çıktığı 9 maçta 7 gol atan Wilczek, geçen sezon ise toplam 42 maçta 27 gol ve 7 asist üretmişti.
- 11.08.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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