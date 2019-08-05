Beşiktaş'ta Serdar Adalı: İndi’nin maliyeti yüksek - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'ta Serdar Adalı: Indi’nin maliyeti yüksek

Beşiktaş'ta Serdar Adalı: Indi’nin maliyeti yüksek

İkinci başkan , stoper adayları arasında olan 'nin transferi için olumsuz konuştu. "Martins İndi transferi biraz zor görünüyor. Çünkü maliyeti çok yüksek. Burada başka alternatiflerle görüşme halindeyiz" ifadelerini kullanan Adalı, Roco'nun ise ayrılmak istemediğini açıkladı. Adalı ayrıca, "3 sene sonrasının 'ını oluşturacağız. Boyd bu seneki yıldızımız olur. Mario Gomez gündemimizde yok" diye konuştu.

İkinci başkan , stoper adayları arasında olan 'nin transferi için olumsuz konuştu. "Martins İndi transferi biraz zor görünüyor. Çünkü maliyeti çok yüksek. Burada başka alternatiflerle görüşme halindeyiz" ifadelerini kullanan Adalı, Roco'nun ise ayrılmak istemediğini açıkladı. Adalı ayrıca, "3 sene sonrasının 'ını oluşturacağız. Boyd bu seneki yıldızımız olur. Mario Gomez gündemimizde yok" diye konuştu.

  1. 5.8.2019
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