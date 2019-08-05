Beşiktaş'ta Serdar Adalı: Indi’nin maliyeti yüksek

İkinci başkan Serdal Adalı, stoper adayları arasında olan Martins İndi'nin transferi için olumsuz konuştu. "Martins İndi transferi biraz zor görünüyor. Çünkü maliyeti çok yüksek. Burada başka alternatiflerle görüşme halindeyiz" ifadelerini kullanan Adalı, Roco'nun ise ayrılmak istemediğini açıkladı. Adalı ayrıca, "3 sene sonrasının Beşiktaş'ını oluşturacağız. Boyd bu seneki yıldızımız olur. Mario Gomez gündemimizde yok" diye konuştu.