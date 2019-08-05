Beşiktaş'ta Serdar Adalı: Indi’nin maliyeti yüksek
İkinci başkan Serdal Adalı, stoper adayları arasında olan Martins İndi'nin transferi için olumsuz konuştu. "Martins İndi transferi biraz zor görünüyor. Çünkü maliyeti çok yüksek. Burada başka alternatiflerle görüşme halindeyiz" ifadelerini kullanan Adalı, Roco'nun ise ayrılmak istemediğini açıkladı. Adalı ayrıca, "3 sene sonrasının Beşiktaş'ını oluşturacağız. Boyd bu seneki yıldızımız olur. Mario Gomez gündemimizde yok" diye konuştu.
İkinci başkan Serdal Adalı, stoper adayları arasında olan Martins İndi'nin transferi için olumsuz konuştu. "Martins İndi transferi biraz zor görünüyor. Çünkü maliyeti çok yüksek. Burada başka alternatiflerle görüşme halindeyiz" ifadelerini kullanan Adalı, Roco'nun ise ayrılmak istemediğini açıkladı. Adalı ayrıca, "3 sene sonrasının Beşiktaş'ını oluşturacağız. Boyd bu seneki yıldızımız olur. Mario Gomez gündemimizde yok" diye konuştu.
- 5.8.2019
- Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi kaptan olacak!
- Radamel Falcao transferi hakkında ilk kez konuştu!
- Fenerbahçe Real Madrid'le el sıkıştı! Yıldız isim geliyor
- Beşiktaş şampiyon kadroyu geri topluyor! Eski yıldızlar Kartal'a
- Avusturya kampı pahalıya patladı! İşte Avcı'nın biletini kestiği isimler..
-
Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
-
Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
-
Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Beşiktaş'ta Serdar Adalı: Indi’nin maliyeti yüksek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.