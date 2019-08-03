Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Beşiktaş'ın sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında sakatlanan Gary Medel, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün son durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gary Medel ve Burak Yılmaz'ın son durumları hakkında açıklamada bulundu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Futbol Takımımızın Udinese ile dün oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Siyah-beyazlılarımızın Udinese ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısının sonlarına doğru ayağı çime takılan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel'in tedavisine başlanmıştır. Gerekli görülmesi halinde 5 Ağustos Pazartesi günü MR çekilecektir. Ekibimizin A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edilecektir. Gökhan Gönül, ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla birlikte çalışmalara devam edecektir."
Bu arada takım kaptanı Burak Yılmaz'ın bir ay forma giyemeyeceği bildirildi.
- 03.08.2019
- Güncelleme: 03.08.2019 16:06
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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