Beşiktaş Victor Ruiz'i renklerine bağladı
Beşiktaş, İspanya La Liga takımlarından Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoper Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaştı.
Transferin durgun takımı Beşiktaş, defans bölgesine önemli bir hamle yaptı. Daha önce Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan siyah-beyazlı takım Villarreal forması giyen tecrübeli stoper Victor Ruiz ile anlaşmaya vardı. Salı günü Türkiye'ye gelmesi beklenen Victor Ruiz, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
VICTOR RUIZ KİMDİR?
Kariyerine Espanyol'un altyapısında başlayan Victor Ruiz, 2011 yılında 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ile İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olmuştu. Buradan 6 ay sonra Valencia'ya geçen İspanyol stoper, 2014'te kiralandığı Villarreal'e 2015'te bonservisiyle birlikte gitti. 4 sezondur Villarreal'de forma giyen Ruiz, geride bıraktığımız sezon 33 maçta oynamıştı.
- 05.08.2019
- Güncelleme: 05.08.2019 15:44
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Beşiktaş Victor Ruiz'i renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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