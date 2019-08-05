Beşiktaş Victor Ruiz'i renklerine bağladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Victor Ruiz'i renklerine bağladı

'i renklerine bağladı

Beşiktaş Victor Ruiz'i renklerine bağladı

, İspanya La Liga takımlarından Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoper ile 3 yıllığına anlaştı.

Transferin durgun takımı , defans bölgesine önemli bir hamle yaptı. Daha önce Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan siyah-beyazlı takım Villarreal forması giyen tecrübeli stoper ile anlaşmaya vardı. Salı günü Türkiye'ye gelmesi beklenen Victor Ruiz, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

VICTOR RUIZ KİMDİR?

Kariyerine Espanyol'un altyapısında başlayan Victor Ruiz, 2011 yılında 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ile İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olmuştu. Buradan 6 ay sonra Valencia'ya geçen İspanyol stoper, 2014'te kiralandığı Villarreal'e 2015'te bonservisiyle birlikte gitti. 4 sezondur Villarreal'de forma giyen Ruiz, geride bıraktığımız sezon 33 maçta oynamıştı.

Beşiktaş'a İspanyol stoper

  1. 05.08.2019
  2. Güncelleme: 05.08.2019 15:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Victor Ruiz'i renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN