Beşiktaş Victor Ruiz'i renklerine bağladı

Transferin durgun takımı Beşiktaş, defans bölgesine önemli bir hamle yaptı. Daha önce Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan siyah-beyazlı takım Villarreal forması giyen tecrübeli stoper Victor Ruiz ile anlaşmaya vardı. Salı günü Türkiye'ye gelmesi beklenen Victor Ruiz, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

VICTOR RUIZ KİMDİR?

Kariyerine Espanyol'un altyapısında başlayan Victor Ruiz, 2011 yılında 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ile İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olmuştu. Buradan 6 ay sonra Valencia'ya geçen İspanyol stoper, 2014'te kiralandığı Villarreal'e 2015'te bonservisiyle birlikte gitti. 4 sezondur Villarreal'de forma giyen Ruiz, geride bıraktığımız sezon 33 maçta oynamıştı.