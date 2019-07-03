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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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’da sağlıklı günler

Kara Kartal’da sağlıklı günler

Beşiktaşlı ve siyah-beyazlı teknik ekibi sağlık kontrolünden geçti. hazırlıklarına 8 Temmuz'da Riva'da start verecek 'ta Caner Erkin, özel bir hastanede sağlık taramasından geçti.

Beşiktaşlı ve siyah-beyazlı teknik ekibi sağlık kontrolünden geçti. hazırlıklarına 8 Temmuz'da Riva'da start verecek 'ta Caner Erkin, özel bir hastanede sağlık taramasından geçti. Erkin'in yanı sıra Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan Şenol Fidan, Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi de sağlık kontrollerinden geçti.

  1. 3.7.2019
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