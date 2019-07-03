Kara Kartal’da sağlıklı günler

Beşiktaşlı Caner Erkin ve siyah-beyazlı teknik ekibi sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da Riva'da start verecek Beşiktaş'ta Caner Erkin, özel bir hastanede sağlık taramasından geçti. Erkin'in yanı sıra Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan Şenol Fidan, Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi de sağlık kontrollerinden geçti.